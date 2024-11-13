Саперы нашли в полях в Курской области кассетные боеприпасы

Поселки Кореневского района еще не стряхнули с себя до конца следы украинского вторжения. Еще попадаются давно сожженные машины, еще стоят разбитые дома, и поля так и не отдали свой урожай. Но еще есть время до морозов, хотя и мало.

Саперы ждут нас в лесу, готовятся к очередному выходу в поле. Такой выход - целая операция. Еще недавно здесь были огневые позиции, в лесу разбросаны гильзы от пороховых зарядов. Бойцы группировки «Север» отбросили противника. Теперь это тыл, но все же.

«В последнее время было тихо. Погода позволяет. Туман, сильный ветер - летают меньше», - говорит командир инженерно-саперного отделения с позывным Варяг.

Такие времена, что саперам приходится не только под ноги смотреть, но и внимательно в небо. Их снаряжение весит более 30 килограммов. А ежедневный норматив по шагам - до 10 километров.

«Достаточно прошли сегодня. Но это еще полпути. Еще столько же пройти надо. Опасные моменты у нас всегда. У нас такая работа опасная», - говорит сапер с позывным Фискал.

Сейчас здесь могут работать только саперы. Противник усеял эти поля минами. Когда они пройдут каждый метр своими ногами, люди снова смогут вернуться к обработке этого поля.

«Снаряд 155-го калибра. Натовский боеприпас. Предназначен для разброса суббоеприпасов», - показывает сапер с позывным Сыч.

Этот кассетный снаряд разбросал над полем «колокольчики» - маленькие суббоеприпасы, которые могут сдетонировать от малейшего прикосновения. Поэтому найденные такие же, но полные снаряды саперы уничтожают на месте накладным зарядом. К нему добавляют противотанковые мины. Их большой радиус взрывной волны заставляет детонировать, возможно, находящиеся поблизости разбросанные те самые «колокольчики».

Среди саперов этого отряда есть местные. Например, командир отделения Варяг сначала эвакуировал родных, затем вступил в ряды.

«Мама эвакуировалась из Льгова. Когда первые дни начинались, было непонятно. Мама, родственники, дядя, тетя - все эвакуировались. Сейчас потихоньку возвращаются, так как более спокойно становится», - говорит он.

Он прошел уже сотни километров полей, и теперь туда снова возвращаются аграрии. Компания Николая Федосова хоть и потеряла большие объемы урожая из-за украинского вторжения, но еще есть надежда.

«И в этом году у нас случилась такая беда. Когда она была в Белгороде, в Шебекино - казалось, что все это далеко. А оказывается, оно бывает рядом. Ставим РЭБ-специалистов в начале, в середине и где-то в конце. И покрываем тысячу с лишним метров», - рассказывает заместитель генерального директора по растениеводству Николай Федосов.

По-другому в поле на комбайне не выйдешь. Саперы очистили его от опасностей на земле, но, прекрасно понимая, что военных целей здесь нет, ВСУ пытаются бить с неба своими дронами-камикадзе. Однако спасать урожай надо. И готовить поля к следующему, уже мирному сезону.