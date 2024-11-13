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В Астрахани в водоеме нашли мазутные пятна площадью 24 тыс. «квадратов»

Специалисты установят виновного в происшествии, ситуация на контроле, сообщили в Росприроднадзоре.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 17:55:38
© Фото: Adisorn Chabsungnoen, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Астрахани поверхность водоема Золотой Затон оказалась покрыта мазутными пятнами, возник разлив площадью почти 24 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 кв. м», - говорится в сообщении службы в Telegram.

На данный момент уровень экологического вреда, нанесенного водоему и окружающей среде местности, неизвестен. Ущерб природе станет понятен после анализа проб, взятых в водоеме, уточнили в Росприроднадзоре. Служба также установит виновного в происшествии.

Точные причины произошедшего не раскрываются, ситуация на контроле службы.

#Росприроднадзор #Астрахань #водоем #Нефтепродукты #разлив нефтепродуктов #мазутные пятна
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