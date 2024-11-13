В Астрахани в водоеме нашли мазутные пятна площадью 24 тыс. «квадратов»

В Астрахани поверхность водоема Золотой Затон оказалась покрыта мазутными пятнами, возник разлив площадью почти 24 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«Поверхность воды покрыта мазутными пятнами, имеет характерный запах нефтепродуктов. Площадь разлива составила 23 857 кв. м», - говорится в сообщении службы в Telegram.

На данный момент уровень экологического вреда, нанесенного водоему и окружающей среде местности, неизвестен. Ущерб природе станет понятен после анализа проб, взятых в водоеме, уточнили в Росприроднадзоре. Служба также установит виновного в происшествии.

Точные причины произошедшего не раскрываются, ситуация на контроле службы.