Студенты рассказали, как спасались из пожара в общежитии в Москве

Студенты выбегали из загоревшегося общежития на юго-востоке Москвы, захватив с собой только деньги и паспорт и не закрывая дверь комнат, некоторым потребовалась посторонняя помощь, так как коридоры заполнил черный густой дым. Об этом студенты рассказали в разговоре с корреспондентом «Звезды» после спасения.

«Мы быстро начинаем собираться и понимаем, что не можем выйти из-за огромного количества дыма - мы кричим из окон, что мы не можем ничего сделать... У меня случилась уже истерика, было страшно», - рассказала студентка Юлия.

По данным МЧС России, возгорание произошло на первом и втором этажах, горели личные вещи и мебель студентов. Однако задымленными оказались все этажи.

«Все в дыму, невозможно просто дышать, сразу бегу к соседу, говорю, надо уходить. Быстро собрали все вещи, я, так как его звал, не успел даже штаны надеть», - поделился Егор.

Студент также поблагодарил сотрудников общежития, спасателей и пожарные службы за своевременную помощь. По его словам, все успели получить уведомление и покинуть здание, сигнализация сработала исправно.

Напомним, пожар возник сегодня днем в общежитии Ветеринарной академии на Ташкентской улице. К тушению возгорания привлекли 70 специалистов и 20 единиц техники, добавили в МЧС. Почти 250 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще 15 потребовалась помощь специалистов.