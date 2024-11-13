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Следователи опубликовали видео с места подрыва машины в Севастополе

Самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля.
Владимир Рубанов 2024-11-13 15:17:58
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следователи опубликовали кадры работы у взорванного автомобиля в Севастополе. Взрывное устройство сработало утром 13 ноября в Гагаринском районе, на улице Тараса Шевченко, у дома №8, говорится в сообщении СК России.

Самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу машины. По данным СК, погиб водитель.

Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Специалисты проведут судебно-медицинскую и взрывотехническую экспертизу. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Силовики работают на оперативное установление и задержание исполнителей и заказчиков преступления.

По поручению руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева создана специальная следственная группа. В нее вошли самые опытные сотрудники управления по расследованию особо важных дел и управления криминалистики.

#Крым #взрыв #Теракт #Севастополь #покушение #СК РФ #следствие
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