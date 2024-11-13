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Верандам ресторанов и кафе в Москве впервые разрешили работать зимой

Летние конструкции не должны мешать работе уборочной техники.
Владимир Рубанов 2024-11-13 14:54:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Правительство Москвы разрешило владельцам летних веранд не разбирать их после окончания сезона и использовать круглый год. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Это избавляет заведения общественного питания от расходов на монтаж весной и разборку осенью.

Впервые в столице разрешили оставить веранды зимой 2022-2023 годов. Тогда так поступили владельцы 276 веранд, а следующей зимой - 310. Но использовать их в холодное время все равно было нельзя. Такое решение в мэрии приняли впервые.

Заведения общепита должны будут обеспечивать безопасность и обслуживание своих конструкций. В том числе - чистить от снега и наледи территорию в радиусе пяти метров.

Кроме того, летние конструкции не должны мешать работе уборочной техники. Власти могут принять решение о демонтаже, если эти требования не будут соблюдаться.

#Москва #в стране и мире #кафе #Общепит #рестораны #летние веранды #заведения общественного питания
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