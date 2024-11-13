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Мишустин встретился в Баку с генсеком ООН Гутерришем

Перед этим российский премьер выступил на полях климатического саммита ООН и отметил приверженность России совместным усилиям по борьбе с изменением климата.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 14:04:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 29-й конференции Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Она проходит 11-22 ноября в столице Азербайджана Баку.

В ходе переговоров российский премьер подчеркнул важность повышения эффективности ответов ООН на глобальные вызовы и угрозы, отдельно стороны отметили взаимодействие по климатической повестке.

Перед этим Мишустин выступил на бакинском климатическом саммите. В ходе своей речи он подчеркнул вклад России в дело перехода к углеродной нейтральности и отметил, что наша страна более чем вдвое снизила выбросы парниковых газов с 1990-х годов. По словам премьера, Россия выступает за совместные усилия в борьбе с изменением климата.

«Мы совершенствуем наше законодательство. Оказываем добровольное содействие уязвимым странам на климатическом направлении. И готовы продолжить такую работу в тесном диалоге со всеми заинтересованными государствами», - сказал председатель правительства РФ.

В ходе своего визита в Баку премьер-министр также встретится со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым и президентом республики Ильхамом Алиевым.

#Баку #михаил мишустин #Генсек ООН #Антониу Гутерриш #климатический саммит #COP29
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