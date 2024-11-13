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Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

О смерти гастрожурналиста сообщил его коллега Роман Лошманов.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 13:17:41
© Фото: Alexander Mamaev, URA.RU, Globallookpress

Ушел из жизни шеф-повар, ресторатор и телеведущий Алексей Зимин, ему было 52 года. О его смерти сегодня, 13 ноября, сообщил журналист Роман Лошманов.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», - цитирует Sputnik.

Причины смерти Зимина не раскрываются. Ресторатор последние годы проживал в Лондоне, на данный момент неизвестно, где и когда будет проходить прощание с ним.

Известный гастрожурналист является автором нескольких кулинарных книг, сотрудничал с рядом СМИ - вел спецколонки, а также работал в качестве главреда нескольких изданий. В Лондоне, где он жил с 2015 года, открыл ресторан русской кухни Zima. Зимин также являлся владельцем нескольких других заведений.

#лондон #Шеф-повар #ресторатор #алексей зимин
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