На месте коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт

Часть Екатеринбурга залило кипятком, над улицами поднялся густой пар из-за коммунальной аварии на улице Тверитина. На данный момент место происшествия огородили, коммунальные службы устраняют последствия аварии, а также ищут место протечки.

На кадрах с места инцидента видно, что пар продолжает валить, а асфальт на месте аварии уже провалился. Рабочие стараются оценить масштабы аварии, после чего будут ясны сроки проведения ремонта.

Причина аварии пока неизвестна. Официальной информации о пострадавших нет.