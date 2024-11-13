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На месте коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт

Участок дороги был перекрыт, сейчас на месте работают службы города и устраняют последствия аварии.
Ирина Егорова 2024-11-13 12:29:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Часть Екатеринбурга залило кипятком, над улицами поднялся густой пар из-за коммунальной аварии на улице Тверитина. На данный момент место происшествия огородили, коммунальные службы устраняют последствия аварии, а также ищут место протечки.

На кадрах с места инцидента видно, что пар продолжает валить, а асфальт на месте аварии уже провалился. Рабочие стараются оценить масштабы аварии, после чего будут ясны сроки проведения ремонта.

Причина аварии пока неизвестна. Официальной информации о пострадавших нет.

#авария #Екатеринбург #наш эксклюзив #асфальт #службы #пар
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