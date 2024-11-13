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Обвиняемый в утечке документов Пентагона по Украине получил 15 лет тюрьмы

Прокуроры требовали 17 лет тюрьмы, заявив, что это нарушение является одним из самых серьезных в истории США в законе о шпионаже.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 01:10:03
© Фото: Laura Farr AdMedia Global Look Press

В США суд приговорил к 15 годам тюрьмы 22-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру. Он обвиняется в утечке секретных документов Пентагона, связанных с Украиной, сообщил офис окружного прокурора штата Массачусетс.

«Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы», - следует из сообщения в соцсети Х.

При этом, прокуроры требовали 17 лет заключения. Они аргументировали такой срок тем, что нарушение является одним из самых серьезных в истории США в законе о шпионаже.

Ранее Тейшейра арестовали по обвинению в утечке документов 13 апреля 2024 года. Утверждается, что он публиковал секретные документы на информационной платформе примерно в феврале 2022 года, считает Washington Post. В издании отмечают, что осужденный считал конфликт на Украине «удручающим».

В итоге военнослужащий признал незаконный сбор информации и передачу одних из самых секретных данных Соединенных Штатов. Тейшейра также согласился на тюремный срок.

#Украина #сша #ВСУ #Пентагон #джек тейшейра #Национальная гвардия США
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