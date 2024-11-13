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Белоусов поздравил военнослужащих с Днем войск РХБЗ

Министр обороны напомнил, что опыт военных химиков отражался как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня в зоне СВО.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 00:27:38
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты.

Он напомнил, что опыт военных химиков отражался как в годы Великой Отечественной войны, в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, так и сегодня в зоне специальной военной операции.

Белоусов поблагодарил военнослужащих ВС РФ за высокий профессионализм, мужество и героизм. А также ученых, конструкторов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса, которые работают над созданием современных вооружений, а также над развитием радиационной, химической и биологической защиты.

Отдельно министр обороны выразил признательность ветеранам, которые являются примером для молодого поколения защитников Отечества в своей беззаветной службе Родине.

#РХБЗ #ВС РФ #Белоусов #радиационная защита #биологическая защита #химическая промышленность #СВО
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