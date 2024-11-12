Названа причина разлива реки, которая затопила поселок под Магаданом

Режим ЧС с 9 утра введен в подтопленном поселке Снежный под Магаданом из-за разлива реки Дукча. Уровень воды там поднялся на два метра.

В регион пришел теплый циклон, температура воздуха повысилась, и в реке Дукча, где до того уже образовался лед, за счет таяния снега и подземных вод поднялся уровень воды. По словам местного жителя Сергея Панченко, такой случай был 20 лет назад.

«Ходим вторые сутки, лопатами пытаемся что-либо сделать. Вода прибавилась, пошла, ударили морозы. И вот так послойный пирог. Бензопилой пилили лед, чтобы вода пошла», - рассказала «Звезде» жительница поселка Снежный Ольга Ташлиева.

Сейчас с водой в затопленном поселке борются местные жители, но ситуация только усугубляется. Если в регионе ударят морозы, вода на всех улицах замерзнет. Сейчас на место прибыла дорожная техника муниципалитета, дежурят спасатели.

«В настоящее время организована работа на русле трех тяжелых экскаваторов. На подходе четвертый», - сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

С моста на трассе «Колыма» хорошо видно, что проблема именно в реке Дукча. Также считают в мэрии Магадана, где собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя руководителя департамента САТЭК мэрии Магадана Владислава Головина, ситуация образовалась из-за резкого перепада температур - от минуса до большого плюса. К тому же подземные воды не попадают в реку, поэтому и происходит разлив, объяснил он.

Сейчас в поселок Снежный пришла дорожная техника. Она чистит центральную улицу поселка, стараясь отвести воду. Но главная проблема с рекой - без очистки русла ото льда уровень воды снизить вряд ли получится. Для этого нужны дополнительно два-три гусеничных тяжелых экскаватора, которые смогут зайти в реку на глубину минимум 1,5 метра.