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Главком ВМФ Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации

С этого дня флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России.
2024-11-13 06:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ. В ходе торжественного мероприятия Александр Моисеев передал флаг начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего символа.

«Знамя морской авиации приобретено впервые, такого в истории морской авиации не было. Оно учреждено в счет вклада морской авиации в решение задач не только повседневных, но и боевых, а также специальных задач и вклада в эффективность применения морской авиации в вооруженную борьбу на море. Это очень важно отметить и, конечно, это важный стимул для всего личного состава морской авиации и ВМФ», - сказал главнокомандующий ВМФ, адмирал Александр Моисеев.

С этого дня во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России будет поднят флаг морской авиации Военно-Морского Флота, представляющий собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации Военно-Морского Флота - золотистый якорь с крыльями на якорной цепи.

«При формировании первых отрядов морской авиации этот символ появился. Это якорная цепь, сам якорь, как символ флота и крылья, первые крылья морской авиации флота России. На флотах нас поддержали, все знают, на каждый аэродром увезут символ. На каждом аэродроме будет подниматься этот символ и будет вдохновлять наших летчиков на ратные подвиги», - отметил начальник морской авиации ВМФ, генерал-майор Андрей Пахомов.

Также в рамках торжественного исторического мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим из состава морской авиации ВМФ были вручены государственные и ведомственные награды.

В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землей в различных климатических зонах и широтах, добавил адмирал Александр Моисеев.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Морская авиация #адмирал #Моисеев
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