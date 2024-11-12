Над Брянской областью уничтожили 11 украинских дронов

Средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов в небе над двумя областями России за два с половиной часа, сообщили в Министерстве обороны России.

«12 ноября с 17.30 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что 11 беспилотников противника нейтрализовали в небе над Брянской областью, еще два - над Белгородской. Украинские националисты применяли БПЛА самолетного типа, добавили в министерстве.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.