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Над Брянской областью уничтожили 11 украинских дронов

Еще два беспилотника противника уничтожили в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
2024-11-12 20:52:12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов в небе над двумя областями России за два с половиной часа, сообщили в Министерстве обороны России.

«12 ноября с 17.30 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что 11 беспилотников противника нейтрализовали в небе над Брянской областью, еще два - над Белгородской. Украинские националисты применяли БПЛА самолетного типа, добавили в министерстве.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #Брянская область #белгородская область #ВСУ #средства пво
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