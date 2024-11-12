Участники саммита ЛАГ потребовали расследовать преступления Израиля

ВВС Израиля обстреляли здание в северной части страны, где находились семьи беженцев с юга и востока Ливана, а также эмигранты из Сирии. Дом уничтожен полностью. 28 человек погибли, еще несколько десятков ранены.

«Это ужасно. Все шокированы. Они впервые ударили по Аккару. Не было никаких предупреждений. Они не сообщали об эвакуации из здания. В одном доме находилось 30 человек, и здание обрушилось вместе с ними», - говорит очевидец.

А это уже дневные удары израильской авиации. Одна из авиабомб попала по жилому дому в южном пригороде Бейрута. О том, что происходит в столице Ливана, рассказала наша коллега с телеканала RT Джоэль Марун.

«Прямо сейчас мы покажем вам место, откуда поднимается дым в результате авиаудара израильской военной авиации по району Аль-Хадас в южном пригороде Бейрута. В результате этой атаки пострадали люди, а здания сравняли с землей. Кроме этого авиаудара, была серия других. Они считаются самыми интенсивными с начала столкновения между "Хезболлой" и израильской армией», - говорит она.

Всего ливанцы насчитали 13 ударов за сутки. В результате одного из них был поврежден медицинский комплекс. Удары по Бейруту продолжались несколько часов и стали ответом на вчерашнюю ливанскую атаку.

Ночью был обстрелян израильский город Хайфа. Пострадали по меньшей мере три человека. Массированные удары со стороны Ливана начались ранним утром и продолжались весь день. Армия обороны Израиля зафиксировала около 170 пусков.

Серьезно пострадали жилые кварталы: разрушены дома, сгорели десятки автомобилей. Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, эта ракетная атака стала крупнейшей за все время конфликта.

«Множество ракет упало повсюду, поэтому мы отправили сюда несколько машин скорой помощи, чтобы оказать первую помощь. И на данный момент мы эвакуировали четырех пострадавших. Один из них получил тяжелые ранения, и еще трое - легкие», - говорит Эрец Геллер, глава экстренных служб Национальной медицинской помощи «МаДА».

Между тем, уже сегодня новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что перемирия в Ливане не будет.

«Мы должны продолжать боевые действия, чтобы реализовать наши цели. Не будет мира или перемирия между нами и Хезболлой до тех пор, пока не достигнем целей войны», - написал он.

Израиль продолжает атаки и в Секторе Газа. Один из ударов был нацелен на «безопасную зону» к западу от Хан-Юниса. По данным телеканала Al Jazeera, в результате обстрела погибли по меньшей мере 8 человек, многие получили ранения.

Тем временем участники саммита Лиги арабских государств потребовали от Совбеза ООН расследовать преступления Израиля в Газе. Для этого необходимо создать специальную независимую комиссию, заявили участники арабо-исламской встречи в Эр-Рияде. Кроме того, они договорились добиваться заморозки членства Тель-Авива в Организации Объединенных Наций. Ранее представитель ООН сообщил, что каждый день в эксклаве погибают в среднем 67 детей.