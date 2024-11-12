IT, текстиль и Болливуд: как развиваются отношения России и Индии

Тверской купец Афанасий Никитин был одним из первых русских, попавших на берег Аравийского моря.

«Для русской земли товара нет», - писал он.

Ни шелк, ни хлопок, ни индийские специи негоцианта не впечатлили, да и пошлины на импорт оказались высокими. Современное хождение за три моря - это надежные торговые пути и связи, которые между Москвой и Дели только укрепляются.

Индия вступила в семейство Tiger Economy - «экономических тигров». Так называют страны, которые переживают взрывной рост экономики. Население - почти 1,5 млрд с ежегодным приростом. Плюс - средний класс достигает почти полумиллиарда человек. Это открывает широкие возможности для бизнеса.

Рядом с посольским районом Нью-Дели - магазины с непривычными для индийского слуха названиями: «Миша» или «Петр» - в честь их владельцев, которые и русским овладели мастерски.

«Подарки, сувениры, платки, чай. Приправы», - показывает товары продавец Кумар.

Андрей - он же Аджи - шутит: русский знает еще со времен Горбачева. Клиенты из России закупают товары из кожи оптом. Общие суммы разовых покупок достигают порой 100 тысяч рублей.

В Индию везут и русские алмазы с бриллиантами. В ювелирной лавке внезапно - фотография председателя Совета Федерации. Валентину Матвиенко здесь помнят еще с прежней должности.

«Это губернатор Санкт-Петербурга. Она у нас купила себе кое-что, но что именно - это секрет», - говорит продавец Шарад Джейн.

Российский бизнес вовсю изучает Индию. Среди преимуществ: быстрорастущий огромный рынок, существенный человеческий капитал и господдержка проектов.

Компаниям с пометкой «Сделано в России» здесь особое доверие. Бизнес-форум в Мумбаи собирает представителей крупнейших компаний. Встречу открывает первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Помимо количественного роста взаимной торговли, нам важно диверсифицировать ее структуру. Не просто сбалансировать товарные потоки, но увеличить долю несырьевой, высокотехнологичной продукции. Условия для этого формируют две схожие по духу национальные программы. Имею в виду курс на технологический суверенитет, взятый правительством России, и программу "Made in India"», - заявил первый заместитель председателя правительства России.

Россия на пятом месте в топ-10 торговых партнеров Индии. И предложить нашим есть что. Гоа - традиционно туризм и общепит. Андхра-Прадеш - фармацевтика. Ассам - чайная промышленность. Гуджарат славится грузовыми перевозками, а Джамму и Кашмир - сухофруктами. Высокие технологии в Карнатаке, пищевая и текстильная сферы - в Панджабе. Сельский бизнес - за Раджастаном, а производство сахара и кожаных изделий - в Уттар-Прадеше.

«Наш двусторонний товарооборот сейчас составляет $66 млрд. Это делает цель достичь $100 млрд к 2030 году более чем реалистичной», - говорит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Индия к тому же - один из ключевых партнеров по энергетическому экспорту. Примерно треть российской нефти оседает на индийском рынке. Несырьевого продукта будет больше: логистика стала доступнее.

Первый маршрут: коридор «Север-Юг». Второй - Транскаспийский и Западный, причем на перевозки железными дорогами России, Ирана, Казахстана и Туркменистана установлены скидки и снижены тарифы на уголь, зерно, топливо и черные металлы. И наконец, третий, самый перспективный, - Северный морской путь, - к 2030 году может обеспечить до 5 млн тонн грузооборота между нашими странами. Культура, образование, космос - сфер, в которых можно совместно работать, становится все больше.

«Интерес у бизнеса, у деловых кругов, в первую очередь со стороны Индии большой. Видим потенциал в направлениях IT-сектора, достаточно развит этот сектор, и мы хотели бы тоже использовать этот потенциал. Также будем продолжать взаимодействовать в области кинематографии. Буквально вчера на эту тему в столице кинематографии Мумбае, это Болливуд, мы эту тему обсуждали, здесь есть потенциал для сотрудничества. Тем более что наше население традиционно любило индийские фильмы», - рассказал Денис Мантуров.

В Нью-Дели в своей официальной резиденции Дениса Мантурова принимает премьер-министр Нарендра Моди. Глава индийского правительства подчеркивает, что с нетерпением ждет продолжения общения с Владимиром Путиным.

Самые желанные гости в Индии - гости из России. Наша страна помогла республике добиться независимости и поддержала ее в сложнейший период постколониального развития. Новая веха двусторонних отношений - это торговля, дипломатия и гуманитарные связи, фундаментом которых служит проверенная временем дружба.