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В Подмосковье школьники пытались скрыться от полиции на каршеринге

Нарушителей поставили на профилактический учет, их родителей привлекут к ответственности.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 18:33:14
© Фото: butovo2, Telegram © Видео: butovo2, Telegram

В подмосковном Дрожжино задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого был школьник, кроме него, в машине находились еще трое подростков. Дети устроили гонки с полицией, местные жители засняли погоню на камеру. О задержании сообщили в МВД по Московской области.

«Управлял автомобилем 14-летний подросток. Несовершеннолетние инспекторами ПДН будут поставлены на профилактический учет, также к ответственности будут привлечены их родители», - сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

На кадрах очевидцев видно, как гонщики петляли среди многоэтажек, но в итоге их остановили авто других водителей - они преградили им путь. В конце концов водителя, который пытался сопротивляться, уложили лицом в асфальт.

Полиция определит, как несовершеннолетние смогли арендовать машину каршеринга, добавили в МВД.

#в стране и мире #Московская область #Задержание #подростки #гу мвд #каршеринг #дрожжино
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