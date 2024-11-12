В Подмосковье школьники пытались скрыться от полиции на каршеринге

В подмосковном Дрожжино задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого был школьник, кроме него, в машине находились еще трое подростков. Дети устроили гонки с полицией, местные жители засняли погоню на камеру. О задержании сообщили в МВД по Московской области.

«Управлял автомобилем 14-летний подросток. Несовершеннолетние инспекторами ПДН будут поставлены на профилактический учет, также к ответственности будут привлечены их родители», - сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

На кадрах очевидцев видно, как гонщики петляли среди многоэтажек, но в итоге их остановили авто других водителей - они преградили им путь. В конце концов водителя, который пытался сопротивляться, уложили лицом в асфальт.

Полиция определит, как несовершеннолетние смогли арендовать машину каршеринга, добавили в МВД.