Ушел из жизни актер Георгий Асатиани, сыгравший в «Молодой гвардии»

Заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани скончался на 83-м году жизни в Барнауле. Об этом сообщил Молодежный театр Алтая.

В этом театре Асатиани служил более 40 лет. В его репертуаре более ста спектаклей, зрителям запомнился ролями Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева, Сальери в «Маленьких трагедиях» Александра Пушкина, Адуева в «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова, Лосева в спектакле «Девочка и апрель» Тамары Ян, Мармеладова в «Преступлении и наказании» по роману Федора Достоевского, и многими другими.

Георгий Асатиани родился в Саратове, еще ребенком пел в хоре в постановках Саратовского театра оперы и балета «Кармен» и «Пиковая дама». Учился в Театральном училище им. И. Слонова и работал в Саратовском областном театре кукол.

После окончания училища вместе с другими выпускниками и режиссером Владимиром Черниным приехал в Барнаул и стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В 1974 году награжден премией Ленинского комсомола Алтая, в 1986 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Прощание с актером состоится 14 ноября с 13.00 до 15.00 в Алтайском похоронном доме, говорится в сообщении театра.