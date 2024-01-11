ВСУ обстреляли жилой дом, школу и детские сады в Донецке

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных формирований украинских националистов оказались поврежденными кровля и остекление школы №62, а также детских садов №305 и №262.

Кроме того, одна из ракет украинских боевиков, выпущенных из РСЗО, попала в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако некоторые жильцы застряли в лифте, двери которого пришлось открывать сотрудникам МЧС с помощью гидравлических ножниц.

«Поступила информация об обстреле. Мы сразу же быстро среагировали, выдвинулись на место. Объездили все адреса. Приехали сюда, обошли всех жителей, которые пострадали после обстрела. Сейчас будем прикрывать тепловой контур, устранять последствия, очищать квартиры после обстрела», - рассказал пресс-секретарь «Народной дружины» Александр Ваваев.

Как передает корреспондент «Звезды», попавший в дом боеприпас ВСУ перебил газопровод, в результате чего произошла утечка газа. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.