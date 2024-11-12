«Роснефть» опровергла статью WSJ о поглощении крупных нефтяных компаний

Сообщения зарубежных средств массовой информации о том, что «Роснефть» хочет поглотить основных игроков российской нефтяной отрасли, не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«...Представляют собой, в лексике известных органов, попытку "отвлечения внимания на негодный объект", который вам, по всей видимости, известен и, скорее всего, проявится как альтернатива "злодею Сечину"», - отмечается в комментарии, направленном зарубежным СМИ.

На днях газета The Wall Street Journal написала, что российские власти планируют объединить компании «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» для создания единой государственной корпорации. Она якобы должна стать вторым по величине производителем сырой нефти в мире.

Американское издание утверждало, что переговоры об объединении, главным игроком которых стал глава «Роснефти» Игорь Сечин, шли между чиновниками и руководителями компаний в последние месяцы.