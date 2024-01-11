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В Подмосковье полыхает цех с полимерной продукцией на 8 тысячах «квадратов»

К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в МЧС.
Ирина Егорова 2024-01-11 02:12:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В поселке Обухово в Подмосковье загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции. Огонь охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров. Более 100 пожарных и 33 единицы техники привлечены к тушению крупного пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

Кадры работы спасателей опубликовало МЧС России. Видно, что пламя объяло всю крышу, на некоторых участках огонь уже потушен, на некоторых отчетливо видны языки пламени. В воздухе над кровлей поднимается густой белый дым.

Цех по производству полимерной продукции расположен по адресу ул. Ленина, д.87. Рядом судя по картам расположены здания бетонного завода, кафе.

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