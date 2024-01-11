Вернуть в строй за сутки: как рембаты в зоне СВО восстанавливают технику

Работа ремонтного батальона Центрального военного округа почти никогда не останавливается. Мастера не только возвращают поврежденную технику на передовую, но и придумывают, как в будущем уберечь ее от атак врага. В цеха привозят любую неисправную технику, а с ней часто прибывает и экипаж.

«Машину привезли на модернизацию, изучали ее боевые качества. Делали антидроновые сетки, устанавливали динамическую защиту, чтобы в случае попадания снарядов, машина оставалась в боевой готовности», - рассказывает механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Татарин».

Любую технику, даже сильно поврежденную, возвращают в строй. Некоторые запчасти берут от списанных машин, а есть те, которые делают прямо на месте.

«Был недавно интересный случай: пришла машина БМП-2 в ремонт. Мы думали, что не сможем восстановить ее. Было ощущение, что она как в тире стояла, ее расстреливали. Она была вся пробита. Наши специалисты постарались. Мы ее уже довели до ума», - говорит командир ремонтной роты с позывным «Дед».

Обычно специалисты справляются с ремонтом за сутки. Перед отправкой техники на передовую проводят испытания на полигоне.

Кроме того, бойцы рембата придумали маскировочный легкосъемный каркас. С ним техника может скрытно передвигаться и оставаться незаметной на огневой позиции. При этом конструкция быстро снимается. Делают еще и антидроновые сети. Машины словно «упаковывают» в них.

Участки по ремонту вооружения разворачивают на новых места в кратчайшие сроки. Это позволяет очень быстро ремонтировать технику.