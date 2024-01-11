МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вернуть в строй за сутки: как рембаты в зоне СВО восстанавливают технику

Мастера не только возвращают поврежденную технику на передовую, но и придумывают, как в будущем уберечь ее от врага.
Алина Пчелинцева 2024-01-11 20:39:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Работа ремонтного батальона Центрального военного округа почти никогда не останавливается. Мастера не только возвращают поврежденную технику на передовую, но и придумывают, как в будущем уберечь ее от атак врага. В цеха привозят любую неисправную технику, а с ней часто прибывает и экипаж.

«Машину привезли на модернизацию, изучали ее боевые качества. Делали антидроновые сетки, устанавливали динамическую защиту, чтобы в случае попадания снарядов, машина оставалась в боевой готовности», - рассказывает механик-водитель танка Т-72Б3 с позывным «Татарин».

Любую технику, даже сильно поврежденную, возвращают в строй. Некоторые запчасти берут от списанных машин, а есть те, которые делают прямо на месте.

«Был недавно интересный случай: пришла машина БМП-2 в ремонт. Мы думали, что не сможем восстановить ее. Было ощущение, что она как в тире стояла, ее расстреливали. Она была вся пробита. Наши специалисты постарались. Мы ее уже довели до ума», - говорит командир ремонтной роты с позывным «Дед».

Обычно специалисты справляются с ремонтом за сутки. Перед отправкой техники на передовую проводят испытания на полигоне.

Кроме того, бойцы рембата придумали маскировочный легкосъемный каркас. С ним техника может скрытно передвигаться и оставаться незаметной на огневой позиции. При этом конструкция быстро снимается. Делают еще и антидроновые сети. Машины словно «упаковывают» в них.

 

Участки по ремонту вооружения разворачивают на новых места в кратчайшие сроки. Это позволяет очень быстро ремонтировать технику.

#техника #Рембат #Ремонт #сети #ремонтный батальон #СВО #каркас
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»