Федерация бокса России выясняет обстоятельства ареста призера ОИ-2016 Никитина

Федерация бокса России выясняет обстоятельства задержания и ареста заслуженного мастера спорта РФ Владимира Никитина в Сыктывкаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественную организацию.

В четверг, 11 января, в пресс-службе Сыктывкарского городского суда Республики Коми сообщили, что боксера, который обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей под угрозой применения насилия, заключили под стражу до 23 февраля 2024 года.

«Постановлением суда от 11.01.2024 Никитин О.В. заключен под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть по 23.02.2024. Уголовное дело находится в производстве СЧ СУ МВД по Республике Коми», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

Владимиру Никитину 33 года. На Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал бронзу. Кроме того, он является серебряным призером ЧМ-2013, бронзовым призером ЧЕ-2013 и трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015).