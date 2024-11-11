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Волонтеры РПЦ помогают жителям Авдеевки восстанавливать поврежденные дома

Сейчас в Авдеевке осталось около 1 000 жителей. Все строения после ожесточенных боев нуждаются в ремонте.
Игорь Лапик 2024-11-11 09:37:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "Звезда"

Волонтеры Русской православной церкви принимают участие в восстановлении Авдеевки. Добровольцы-ремонтники в первую очередь помогают пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Они ремонтируют дома, меняют кровли и окна.

Жительница Авдеевки пенсионерка Вера Степанова осталась буквально без крыши над головой. Дождь и снег проникали внутрь и разрушали дом. Бои и осадки испортили столько имущества, что его остатками она наполнила огромную воронку от авиабомбы. 

Жить в таких условиях, особенно зимой, невозможно. Ремонтники-добровольцы Русской православной церкви бесплатно восстановили кровлю и отремонтировали окна.   

«Это золотые ребята. Они вообще не отдыхают - 20 минут пообедали, и опять работать. Я так благодарна», - рассказала жительница Авдеевки Вера Степанова.

В числе волонтеров, которые приехали в Донбасс восстанавливать частные жилые дома, люди разных возрастов, национальностей и профессий. Среди них художники, журналисты, актеры, бизнесмены и даже космонавты.

«Когда людям помогаешь, чувство удовлетворения есть. Здесь много интересных людей, общаемся», - рассказал доброволец-ремонтник и IT-специалист Константин Бакулин.

Сейчас в Авдеевке осталось около 1 000 жителей. Все строения после ожесточенных боев нуждаются в ремонте. Здесь нет ни одного целого дома - от прямых прилетов, взрывных волн или осколков больше всего пострадали крыши домов.

«Все балки были сломаны, все доски. Ребята вот уже третий день трудятся - все поменяли, балки изнутри укрепили. Низкий поклон людям, которые безвозмездно приехали помогать», - поблагодарил житель Авдеевки Александр Брусило.

Чтобы стать добровольцем и помочь в восстановлении разрушенных зданий в Донбассе, не требуется каких-то специальных навыков - наставники обучают всех желающих. Стать добровольцем и помочь нуждающимся в Авдеевке или Мариуполе можно, позвонив на горячую линию по номеру 8-800-70-70-222 или заполнив анкету на сайте помочьвбеде.рф. Затраты на проезд, питание и проживание берет на себя православная церковь. Минимальный срок смены - 7 дней. Проект помощи организован отделом Священного синода по благотворительности.

#ДНР #восстановление #помощь #дома #Ремонт #Авдеевка
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