Посольство России в Латвии назвало грабежом конфискацию «Дома Москвы»

Сегодня латвийский Сейм утвердил закон, предусматривающий конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги. Власти страны хотят его экспроприировать якобы ради предотвращения угроз госбезопасности.

Российское посольство в Латвии назвало это решение актом правового произвола и грабежа. Отмечается, что закон попирает фундаментальные принципы международного права.

В диппредставительстве предупредили официальную Ригу о неизбежности ответных мер. Инициаторов конфискации ждут самые серьезные последствия.

«Беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа», - заявили в посольстве.

Напомним, в конце прошлого года латвийские силовики ворвались в здание «Дома Москвы» в Риге. Они описали имущество и технику, а также провели допросы.