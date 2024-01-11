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Посольство России в Латвии назвало грабежом конфискацию «Дома Москвы»

В диппредставительстве предупредили официальную Ригу о неизбежности ответных мер.
Сергей Лебедев 2024-01-11 19:04:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Сегодня латвийский Сейм утвердил закон, предусматривающий конфискацию принадлежащего России здания «Дома Москвы» в центре Риги. Власти страны хотят его экспроприировать якобы ради предотвращения угроз госбезопасности.

Российское посольство в Латвии назвало это решение актом правового произвола и грабежа. Отмечается, что закон попирает фундаментальные принципы международного права.

В диппредставительстве предупредили официальную Ригу о неизбежности ответных мер. Инициаторов конфискации ждут самые серьезные последствия.

«Беспрецедентная по своей враждебности выходка не останется без ответа», - заявили в посольстве.

 

Напомним, в конце прошлого года латвийские силовики ворвались в здание «Дома Москвы» в Риге. Они описали имущество и технику, а также провели допросы.

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