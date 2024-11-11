Очевидцы показали кадры горящего рейсового автобуса на Камчатке

На Камчатке в Елизовском районе во время движения загорелся рейсовый автобус. На момент возникновения пожара в транспорте находились люди, они успели эвакуироваться на улицу, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пять минут - и автобуса нет. Люди успели покинуть салон, все хорошо», - передает очевидец.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, что весь салон объят пламенем, над автобусом в небо поднимается густой черный дым. Движение по участку трассы не перекрыто - автобус горит на обочине.

Пострадавших и погибших, по данным оперслужб, нет. Причина возгорания выясняется.

Ведомство уточняет, что пожарные прибыли на место инцидента спустя пару минут после поступления информации о случившемся. На данный момент пожарным удалось ликвидировать возгорание, автобус сгорел полностью - от него остался только металлический каркас.