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Очевидцы показали кадры горящего рейсового автобуса на Камчатке

Пассажиры успели покинуть салон, пострадавших и погибших, по данным оперслужб, нет.
Ирина Егорова 2024-11-11 08:02:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Камчатке в Елизовском районе во время движения загорелся рейсовый автобус. На момент возникновения пожара в транспорте находились люди, они успели эвакуироваться на улицу, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пять минут - и автобуса нет. Люди успели покинуть салон, все хорошо», - передает очевидец.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, что весь салон объят пламенем, над автобусом в небо поднимается густой черный дым. Движение по участку трассы не перекрыто - автобус горит на обочине.

Пострадавших и погибших, по данным оперслужб, нет. Причина возгорания выясняется.

Ведомство уточняет, что пожарные прибыли на место инцидента спустя пару минут после поступления информации о случившемся. На данный момент пожарным удалось ликвидировать возгорание, автобус сгорел полностью - от него остался только металлический каркас.

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