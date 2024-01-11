ВС РФ обеспечили безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Вооруженные силы России обпеспечили безопасность ротации наблюдателей миссии Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает МО РФ.

«Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей - разрушенного моста у н.п. Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими», - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие провели осмотр дороги в районах перехода линии боевого соприкосновения. Ими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, которые остались там в результате новых обстрелов украинскими боевиками. Эти обстрелы были проведены в непосредственной близости от атомной электростанции.

Военнослужащие ВС РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на ЗАЭС, несмотря на наличие неразминированных взрывоопасных предметов.

Минобороны России уточнило, что в составе миссии находится четыре инспектора. Из задача - наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты агенства присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.