Экс-тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что ему осталось жить максимум год

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон, который стал первым иностранным наставником в истории сборной Англии, рассказал, что ему осталось жить максимум год из-за того, что у него была диагностирована последняя стадия онкологии.

«Все понимают, что у меня болезнь, и это нехорошо. Все догадываются, что это рак, и это так. Но я должен бороться так долго, как смогу. В лучшем случае у меня есть год, в худшем - меньше», - передает его слова шведская радиостанция Sveriges Radio.

Эрикссон, которому сейчас 75 лет, успел поработать в шведских «Дегерфорсе» и «Гетеборге» из одноименных городов, лиссабонской «Бенфике», итальянских «Роме», «Фиорентине», «Сампдории» и «Лацио», английских «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также в китайских «Гуанчжоу Фули», «Шанхай СИПГ» и «Шэньчжэнь». Помимо английской сборной, специалист также возглавлял команды Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин.

Последней командой для наставника стал «Карлстад», он занимал пост спортивного директора и покинул должность в феврале прошлого года из-за проблем со здоровьем.