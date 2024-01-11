Умер осужденный за злоупотребления при строительстве Восточного Волкодав

В одной из московских больниц скончался бизнесмен Сергей Волкодав, ранее осужденный за злоупотребление при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина умер от инсульта. До госпитализации он находился в следственном изоляторе как обвиняемый уже по другому уголовному делу.

По данным РБК, у Сергея Волкодава произошел конфликт с сокамерником. В ходе драки он получил травму головы.

«Ему сделали трепанацию черепа, и он впал в кому, а затем умер», - пишет издание.

В январе 2022 года Сергей Волкодав и его брат Юрий, являвшийся директором Главного военно-строительного управления №6, были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку продукции для нужд Восточного и нескольких объектов Минобороны.

По версии следствия, Юрий Волкодав заключил с компанией своего брата договоры на закупку продукции, которая «фактически не использовалась либо не входила в предмет изначально заключенного между ГВСУ №6 и компанией договора».





