МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно

По данным пресс-службы агентства, на 15.25 по московскому времени аэропорты принимают и отправляют авиарейсы.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 16:43:36
© Фото: Malte Ossowski, SVEN SIMON Globallookpress

Аэропорты Москвы - Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский - работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты московского региона на 15.25 мск работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы», - говорится в сообщении агентства в Telegram.

Тем самым агентство опровергло информацию, распространившуюся в Telegram-каналах, о якобы ограничениях на полеты в столичных воздушных гаванях. Ранее появилась информация о введении плана «Ковер».

В пресс-службе также призвали не верить фейкам в Интернете, а доверять только официальной и проверенной информации.

#Москва #в стране и мире #Аэропорт #росавиация #штатная работа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 