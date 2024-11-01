Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно

Аэропорты Москвы - Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский - работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты московского региона на 15.25 мск работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы», - говорится в сообщении агентства в Telegram.

Тем самым агентство опровергло информацию, распространившуюся в Telegram-каналах, о якобы ограничениях на полеты в столичных воздушных гаванях. Ранее появилась информация о введении плана «Ковер».

В пресс-службе также призвали не верить фейкам в Интернете, а доверять только официальной и проверенной информации.