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ВС РФ нанесли 44 групповых удара по украинским тылам за неделю

Помимо прочего, удалось поразить центр управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины.
2024-11-01 16:34:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении 44 групповых ударов по объектам в украинском тылу за неделю. 

Групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 26 октября по 1 ноября. В результате этих ударов российские военнослужащие смогли поразить объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК. 

Кроме этого, поражалась инфраструктура железных дорог, которую ВСУ использовали для переброски тоже, а также инфраструктура военных аэродромов. 

В ходе ударов российские военнослужащие поразили и центр управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины. Досталось и цехам производства, а также местам хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов и базам горючего врага. 

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, иностранных наемников и формирований украинских националистов. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Высокоточное оружие #Ударные беспилотники #групповые удары #Тыл противника
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