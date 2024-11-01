Минобороны России сообщило о нанесении 44 групповых ударов по объектам в украинском тылу за неделю.

Групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 26 октября по 1 ноября. В результате этих ударов российские военнослужащие смогли поразить объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Кроме этого, поражалась инфраструктура железных дорог, которую ВСУ использовали для переброски тоже, а также инфраструктура военных аэродромов.

В ходе ударов российские военнослужащие поразили и центр управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины. Досталось и цехам производства, а также местам хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов и базам горючего врага.

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, иностранных наемников и формирований украинских националистов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.