ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на село в Белгородской области

Украинские военные атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас. В результате произошедшего никто не пострадал.
Из-за повреждений объекта электроснабжения без света остались около 50 домовладений, добавил глава региона.
По словам Гладкова, соответствующие службы начнут ликвидировать последствия, когда получат согласование от Минобороны.
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