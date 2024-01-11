ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на село в Белгородской области

Украинские военные атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас. В результате произошедшего никто не пострадал.

Из-за повреждений объекта электроснабжения без света остались около 50 домовладений, добавил глава региона.

По словам Гладкова, соответствующие службы начнут ликвидировать последствия, когда получат согласование от Минобороны.