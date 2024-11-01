Воспитательница в Бийске била детей по голове и затыкала рты носками

Сотруднице детского дома в Бийске предстоит ответить за издевательства над воспитанниками. В обязанности женщины входил присмотр за детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет.

Как выяснилось, няня использовала кляпы и физическую силу, чтобы малыши не плакали. Особо крикливым она засовывала в рот носки, остальных била тапками, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах региона.

Происходящее подозреваемая снимала на видео. Воспитательницу задержали, как только о ее методах «работы» узнали в органах опеки и попечительства.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении нерадивой воспитательницы сразу по нескольким статьям, материалы переданы в суд.