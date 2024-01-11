Арсенал и щит России: на выставке «Россия» прошел день Тульской области

Хотите узнать Россию - начните с Тулы, говорят об этом регионе, и не случайно. Оружейная столица страны, третья музейная столица, родина пряников - это лишь малая часть того, чем знаменита Тульская область. У павильона сегодня особенно много гостей: на выставке «Россия» - день региона.

Научиться расписывать уникальную филимоновскую игрушку помогут опытные мастера народных промыслов. Ремесло это зародилось почти тысячу лет назад, и с тех пор ни сама фигурка, ни орнамент практически не изменились. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение.

«У меня сейчас еще не законченная игрушка, но я вам могу показать. Мы делаем из нашей местной глины. Она у нас необычная. Глину мы синенькую берем, обжигаем - заготовочки у нас белые потом вот такие получаются. А потом мы наносим на них три цвета росписи - желтой, красной и зеленой краской. Это наши традиционные цвета. И наша игрушка всегда должна быть свистящей», - рассказывает мастер по росписи игрушек Валерия Быкова.

Рядом - мастер-класс по росписи тульского пряника. Кстати, именно эту сладость покупают в качестве самого популярного сувенира на выставке «Россия». Еще здесь можно записать стихотворение, песню или сказать легендарное «Поехали!», как это сделал Юрий Гагарин, в микрофон, который изготовили и собрали именно на Тульском заводе. Виктории Чуриковой сегодня посчастливилось прочитать стихотворение о родном крае вместе с артистом Владимиром Машковым. Он тоже уроженец Тулы.

«Впечатления очень хорошие, очень понравилось. Мы записывали стихотворение вместе с Владимиром Львовичем», - рассказала школьница.

Не покидая пределов ВДНХ, можно отправиться в виртуальный тур по главным достопримечательностям Тулы: Ясной Поляне, посетить дом великого русского писателя Льва Толстого, попасть в Кремль, прогуляться по набережной и заглянуть в музеи.

«Мне очень нравится, и я восхищен масштабами. Посмотрите, сколько людей на квадратный метр. Это говорит о том, что эта выставка - нужное и важное, масштабное событие в России», - говорит певец Ярослав Дронов (Shaman).

У Тулы много имен, но одно из главных - «Арсенал и щит России». Царь Петр Первый больше 300 лет назад создал первый оружейный завод в этом регионе. С тех пор Тула - по праву оружейная столица нашей страны. Здесь больше 20 предприятий ОПК, где выпускают высокоточные и передовые образцы военной техники.

«Именно здесь трудились великие оружейные конструкторы. Имена и фамилии которых знает весь мир. И сегодня их продолжатели делают современное оружие в оружейной столице, Тульской области, технику и вооружение, которые, что бы ни говорили, по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», - рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

От зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» до легких гранатометов: на стенде Тульской области любой желающий может занять место в боевом расчете системы ПВО и уничтожить воздушную цель противника.

День региона сегодня и у стенда Костромской области. Она славится своими льняными изделиями, ювелирными украшениями. Это родина Сусанина, Островского. Знаменитый Ипатьевский монастырь стал колыбелью династии Романовых.

Костромская область - родина Снегурочки, внучки Деда Мороза. И здесь, на стенде региона, любой желающий может перевоплотиться в юную волшебницу. Судя по бесконечной очереди, желающих очень много. Попробуем и мы - для этого нужно подойти к интерактивному экрану, выбрать любой кокошник и получить фото на память.

Памятные снимки здесь хочется делать без преувеличения на каждом углу. Ведь 75-й павильон выставки «Россия» - настоящий калейдоскоп впечатлений. Под одной крышей - достижения всех регионов страны.

«Факты и много интерактивов - очень все познавательно. Жалко, что сегодня у нас внук учится. Но я думаю - еще посетит. Кстати, вот эта выставка побуждает к тому, чтобы куда-то поехать. Хотелось бы на Алтай и по Золотому кольцу России. У меня такие фантазии и мысли», - говорит одна из посетительниц Светлана Ильницкая.

За два месяца работы выставку посетили уже четыре миллиона гостей, причем последний миллион - в первые дни 2024 года. И то ли еще будет - площадка открыта до 12 апреля. Так что шанс совершить путешествие по всей стране точно есть у каждого.