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В Москве открылась выставка, посвященная искусству советского плаката

Автором проекта стала наша коллега Ирина Лосик.
Андрей Вакула 2024-11-01 14:22:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Государственном историческом музее в Москве открылась большая выставка, посвященная искусству советского плаката. Автором и руководителем проекта стала ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

На выставке представлено около 200 оригинальных советских плакатов начиная с 30-х годов прошлого века. Их собрали из разных музеев и частных коллекций. Некоторые экспонаты показаны зрителям впервые.

«Это идеальное сочетание и образа, и слова. Спустя десятилетия все эти плакаты по сей день находят отклики в наших сердцах. Они максимально погружают нас в советскую эпоху. Тем самым мы можем понять, что чувствовал человек в те годы, какие эмоции он испытывал, чем жила страна, через какие испытания или радости проходила страна. И все это благодаря плакату. Это были абсолютно гениальные авторы», - отметила Ирина Лосик.

Выставку разделили на несколько тем. Центром экспозиции стала Великая Отечественная война, где показаны знакомые каждому образы.

Саму выставку готовили около полугода. Работали над ней дизайнеры, художники и архитекторы. Были и трудности. Зал в форме куба, и очень высокие потолки являются минусом. Но решение нашли.

«Большая кубатура помещения очень стимулирует аудиоэффекты. Поэтому мы в каждом разделе сделали свой звук, свой ритм, свою музыку. Мы разбили на пять тематических разделов все это пространство. В каждом разделе свое настроение, своя атмосфера», - говорит куратор выставки Кирилл Алексеев.

Выставка максимально интерактивная. На ней будет интересно и взрослым, и детям. На экспозиции можно даже создать свой плакат.

Открыта выставка будет до 31 января.

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© ТРК «Звезда»
#Москва #в стране и мире #Выставка #Плакат #Ирина Лосик #исторический музей
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