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Минобороны России сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ за сутки

Также было поражено 119 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 126 районах.
2024-01-11 14:10:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении украинских складов боеприпасов в зоне специальной военной операции.

«Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отчитались о работе ПВО. За сутки сбиты 29 украинских беспилотников, перехвачен снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS.

На Купянском направлении ВС РФ отразили четыре украинские контратаки в районе Синьковки. Суточные потери противника на данном направлении составили до 85 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух БМП, трех автомобилей и польской САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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