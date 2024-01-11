Минобороны России сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ за сутки

Минобороны России заявило о поражении украинских складов боеприпасов в зоне специальной военной операции.

«Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отчитались о работе ПВО. За сутки сбиты 29 украинских беспилотников, перехвачен снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS.

На Купянском направлении ВС РФ отразили четыре украинские контратаки в районе Синьковки. Суточные потери противника на данном направлении составили до 85 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух БМП, трех автомобилей и польской САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.