Бортпроводница, принявшая роды в небе, рассказала, что ребенок родился быстро

Роды, принятые накануне бортпроводниками и пассажиркой в небе на рейсе Москва - Душанбе, прошли легко и быстро, ребенок сразу же «закричал и порозовел» после рождения. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» бортпроводница Надежда Ивакина.

Беременная пассажирка закричала спустя два часа после взлета, ее уложили на ряд из трех кресел и принялись принимать роды. К счастью, на борту среди пассажиров оказалась медсестра Мадина, которая знала, как вести себя в таких ситуациях.

«Во время оказания помощи выяснилось, что головка ребенка уже вышла, и ребенок очень быстро родился. Сориентировались очень быстро, никакого волнения не было, на это совершенно не было времени», - сказала Надежда.

После родов ребенка закутали в пеленку, родившаяся девочка вела себя активно - двигала ручками и смотрела по сторонам.

По словам Надежды, один пассажир предложил собрать «приданое» ребенку, ему дали тару, куда можно собрать деньги. Пассажиру даже не хватило подноса, который ему изначально вручили, потом его заменили на пластиковую коробку.

Роды в воздухе прошли в среду, 10 января, на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», в компании позже выразили уважение и признательность профессионализму бортпроводников и медсестры.