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Экс-главком НАТО спрогнозировал, как закончится конфликт на Украине

Ставридис уточнил, что переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта могут занять месяцы.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 03:35:47
© Фото: Benoit Doppagne, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Зеленский согласится на переговоры с Россией под давлением Дональда Трампа.

«Я думаю, что Трамп окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров», — сказал он в эфире канала CNN.

По его словам, по итогу переговоров Киев потеряет большую часть своих территорий. Ставридис считает, что России будет контролировать около 20% территорий Украины.

При этом, бывший главком НАТО отметил, что этот вопрос должны решать Россия и Украина без вмешательства третьих лиц.

Ранее верховный главнокомандующий НАТО с 2009 по 2013 год, адмирал ВМС в отставке Джеймс Г. Ставридис назвал провальным контрнаступление ВСУ. По его мнению, оно стало причиной разочарований США в Зеленском.

#НАТО #сша #Трамп #Зеленский #ВСУ #Ставридис
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