В Башкирии стаффорд без поводка нападает на жителей Ишимбая и их питомцев

В Башкирии произошла трагедия - пес бойцовской породы терроризирует местных жителей, одна из домашних собак стала жертвой. Ее хозяйка также пострадала - у нее прокушена рука.

Как произошло нападение и в чем его причина, разбиралась корреспондент «Звезды» Алина Пчелинцева.

«Собака моя умерла»

Они вышли на прогулку вдвоем - Юлия Панина и пекинес по кличке Максим. От дома успели отойти на несколько шагов - стаффорд появился из-за спины и напал на маленькую собаку.

Юлия своего четырехлапого друга сначала пыталась спасти сама - взяла его на руки, но агрессивная собака бросилась на нее.

«Собака была без привязи. Подошел хозяин - взял его на поводок. Но ничего сделать со своей собакой он не мог... Подбежали люди с лопатой, били эту собаку по голове», - рассказала хозяйка пекинеса.

В итоге, несмотря на все попытки бороться с стаффордширским терьером, маленького Максима спасти не удалось.

«Я ему объясняла: собака моя умерла. Он на меня посмотрел, развернулся и ушел дальше», - вспоминает Юлия.

Пострадала и сама хозяйка: на руках следы от клыков, многочисленные ссадины и синяки. Но самое страшное для Юлии - потеря члена семьи. Пекинес был другом, любил детей.

«Есть маленькая девочка Арина, которая ждет своего друга и каждый день спрашивает. И мы не знаем, взрослые люди, как ей объяснить, куда делся ее друг»», - объяснила она.

Это нападение - не первое

Местные жители и владельцы собак стаффорда стараются обходить стороной.

«Она с ходу сразу на нас напала. Схватила его за шею... Сумел ее (собаку. - Прим. ред.) выдернуть из этой хватки жесткой. И потом он еще несколько раз укусил. Я уже взял его на руки, донес. Мне помогли жильцы нашего дома», - рассказал Вячеслав Галков.

Еще один случай - тоже с маленькой собакой. И, по словам местных жителей, опасный пес постоянно гуляет без поводка и намордника.

«Я очень сильно кричала... И недалеко от меня примерно в трех метрах стоял мужчина. Я сразу поняла, что это его хозяин, хозяин этой собаки. Кричала и просила о помощи, чтобы он убрал свою собаку, но он бездействовал. Просто стоял молча», - поделилась своей историей Марина Бартинева.

Почему так повел себя пес, хозяева ответить не смогли. Но попытались объяснить поведение стаффорда - когда он был еще щенком, на него напала собака, похожая на погибшего пекинеса. За Максима предложили компенсацию.

- Мы же предлагали купить им собаку другую. - Вы вообще как представляете - другую собаку, это же не игрушка, которая сломалась и можно купить новую?

Мнение кинолога

Характер пес показал, потому что его никто не воспитывал, уверены специалисты. По их словам, стаффордширский терьер считается собакой-компаньоном, которая хорошо уживается с другими животными. При этом в обществе же эту породу считают бойцовской и люди ее боятся.

«Хорошо воспитанная собака - у нее дисциплина сильнее, чем у солдата... Дисциплинированная собака не имеет права принимать самостоятельное решение о нападении на человека», - объяснил руководитель Центра специальной дрессировки собак Сергей Паздерник.

Хозяин агрессивного пса в Башкирии отделался небольшим штрафом. Так как стаффордширский терьер не включен в список из 12 потенциально опасных пород, за нападения и укусы которых наказание строже. К тому же, согласно федеральному закону о выгуле собак, стаффорд может выходить на прогулку без намордника, но обязательно на поводке.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападениях собаки на людей в Ишимбае.