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Самолет США попал под обстрел при попытке приземлиться в Гаити

По данным Miami Herald, это второй подобный случай, произошедший в воздушном пространстве Гаити за последние несколько недель, в прошлом месяце под обстрел попал вертолет ООН.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 22:30:19
© Фото: IMAGO, Arne Amberg Globallookpress

Самолет американской компании Spirit Airlines обстреляли при попытке приземлиться в столице Гаити Порт-о-Пренс, сообщает издание Miami Herald. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в Доминиканской республике.

«После прибытия самолета в аэропорту Сантьяго проверка выявила доказательства повреждений самолета, соответствующие следам стрельбы», - говорится в материале.

В результате стрельбы пострадал бортпроводник, пишет RT. Среди пассажиров никто не пострадал. Сам самолет временно вывели из эксплуатации, будет проведена дальнейшая оценка.

Самолет следовал из американского Форт-Лодердейла, штат Флорида. После инцидента все авиакомпании США отменили назначенные на вторник полеты в Гаити.

По данным издания, это второй подобный случай, произошедший в воздушном пространстве Гаити за последние несколько недель, в прошлом месяце под обстрел попал вертолет ООН. Уточняется, что нападавшими были члены местной вооруженной банды.

#Самолет #стрельба #сша #Гаити #Порт-о-Пренс
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