Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России. Об этом говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки РФ (СВР).

«При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны», - приводятся слова главы СВР России Сергея Нарышкина.

Вашингтон планирует использовать студентов для вмешательства в выборы в России, передает «360». Также среди целей Штатов выделяют разжигание в РФ межнациональной вражды и дискредитацию власти в социальных сетях. Подготовка подобных «агентов» будет вестись на специальных семинарах - первый пройдет в Риге с 16 по 18 февраля.

По данным СВР, всего в различных культурных и образовательных программах участвуют 80 тысяч россиян.