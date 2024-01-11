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Нарышкин: Вашингтон готовит «пятую колонну» из российских студентов в США

Подготовка будет вестись на специальных семинарах, первый пройдет в Риге с 16 по 18 февраля.
Елизавета Кондрикова 2024-01-11 12:16:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool

Соединенные Штаты намерены активизировать работу по «налаживанию доверительного общения» с российскими выпускниками американских вузов с целью последующего их использования для вмешательства во внутреннюю политику России. Об этом говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки РФ (СВР).

«При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны», - приводятся слова главы СВР России Сергея Нарышкина.

Вашингтон планирует использовать студентов для вмешательства в выборы в России, передает «360». Также среди целей Штатов выделяют разжигание в РФ межнациональной вражды и дискредитацию власти в социальных сетях. Подготовка подобных «агентов» будет вестись на специальных семинарах - первый пройдет в Риге с 16 по 18 февраля.

По данным СВР, всего в различных культурных и образовательных программах участвуют 80 тысяч россиян.

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