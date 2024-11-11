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Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

О смерти коллеги сегодня, 11 ноября, сообщил поэт Александр Правиков.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 21:52:16
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Российский поэт, бард, ученый-биолог и переводчик Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия - Сахаров) умер на 95-ом году жизни. О смерти коллеги сегодня, 11 ноября, сообщил поэт Александр Правиков.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев... Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», - написал он в своих соцсетях.

Поэт трудился под псевдонимом Сухарев, сочинял стихи и песни, вместе с этим также являлся доктором биологических наук и академиком РАН. Наиболее известен авторством песни «Александра» из легендарного фильма «Москва слезам не верит». Помимо этого Сухарев создал мюзикл по пьесе Антона Чехова «Предложение», над которым работал вместе с композитором Сергеем Никитиным, который также подтвердил смерть поэта.

В пятницу 1 ноября бард отметил свой 94-ый день рождения. Информации о месте и дате прощения на данный момент нет.

#поэт #бард #МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ #дмитрий сухарев
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