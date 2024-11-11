«Трибунал» и «Касатка»: в Сибири организовали серийный выпуск дронов

«Трибунал» - такое имя носили суды во времена инквизиции и французских революций. Сегодня это название дрона-камикадзе, который вершит высший суд над противником. Беспилотник уже успел зарекомендовать себя не только на испытаниях, но и в выполнении реальных боевых задач в зоне СВО.

Рама из стеклотекстолита стала более эргономичной альтернативой китайскому карбону. Она лучше переносит нагрузки, на которые дрон рассчитан. Винты, рамки для камеры - во всем этом тоже решили уйти от импорта. Причем речь идет о серийном производстве.

Предприятий, готовых производить дроны такого класса в промышленных масштабах, в России единицы. Здесь, в сибирской столице, уже выпускают до тысячи в месяц. При необходимости темпы производства готовы увеличить.

Выйти в серию помогла эргономичная компоновка, которой удалось добиться после года постоянных испытаний и доработок.

«На сборку одного изделия уходит в среднем от полутора до двух часов. Это может варьироваться в зависимости от степени квалификации сборщика. Я могу в течение часа собрать одно изделие», - говорит один из работников.

От сборщиков продолжают поступать предложения по доработке и оптимизации. Независимость от импорта - еще одна амбициозная цель. Сейчас компания работает над собственными модулями связи - еще один небольшой, но уверенный шаг в сторону технологического суверенитета.

«Наука физика - она одинаковая для всех. Она не российская, не китайская. Но производства у нас на текущий момент достаточно слабые. Мы хотим, чтобы наше производство доросло до тех масштабов, чтобы мы абсолютно не зависели не только по модулям связи, но и по модулям управления, и по двигательным системам - вообще были независимыми», - говорит директор предприятия по производству БПЛА Николай Жернов.

Впрочем, и сегодняшний уровень сибирских дронов получает высокие оценки. Оценили разработку и на форума «Армия-2024». Все заявленные характеристики дрон подтвердил на полигоне в Кубинке.

«Трибунал» - не единственная разработка новосибирских инженеров. На очереди испытания более крупного беспилотника типа «летающее крыло». «Касатка» тоже поможет на передовой, выступая, помимо прямого назначения, в роли ретранслятора или ложной цели.