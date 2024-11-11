Путин поручил упростить въезд иностранных туристов на Дальний Восток

Владимир Путин поручил правительству, включая профильные министерства и ведомства, а также Морской коллегии РФ разработать меры по упрощению въезда иностранных туристов в регионы Дальнего Востока.

Глава государства поручил рассмотреть этот вопрос по результатам встречи с модераторами Восточного экономического форума, которая состоялась в сентябре.

В соответствии с поручением, до 15 апреля 2023 года необходимо рассмотреть возможность упрощения процедуры выдачи электронных виз для иностранных граждан, желающих посетить Дальний Восток с туристическими целями.

Кроме того, Морская коллегия РФ должна в те же сроки изучить вопрос о расширении доступа иностранных судов с туристами в морские порты Дальнего Востока.