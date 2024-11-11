Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии

Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в республике.

«Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», - отметил президент.

Глава республики сказал, что проблему отчасти решит строительство дороги в обход Владикавказа. Сейчас по дорогам общего пользования идут транзитные большегрузы и пассажирский транспорт, объяснил Меняйло.

Сейчас в регионе проводится транспортная реформа. Открыт Центр организации и управления дорожным движением, добавил глава республики. Меняйло пообещал навести порядок в этой сфере.