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В Хакасии спасли забравшегося на электроопору рысенка

Рысенок не боялся спасателя, вероятно, он жил у кого-то из местных дома - рядом расположен частный сектор.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 18:16:56
© Фото: minprirodykhakasii, Telegram © Видео: minprirodykhakasii, Telegram

В Республике Хакасия спасли рысенка, который забрался на электроопору в окрестностях Черногорска, спасаясь от собак, сообщили в пресс-службе Минприроды республики. К счастью для хищника, столб был отключен от питания. Ведомство также опубликовало видео спасательной операции.

«Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Минприроды, рысь человека не боялась, вероятно, она жила дома у кого-то из местных - рядом расположен частный сектор. Уточняется, что спасением большой кошки занимался сотрудник Охотнадзора Хакасии, ее сняли быстро и безопасно, сейчас же хищница находится на карантине в Центре живой природы.

Министерство напоминает, что рысь внесена в перечень видов животных, нуждающихся в особом контроле за состоянием их численности. К тому же это животное, которое запрещено к содержанию дома - подобное нарушение предполагает административную ответственность.

#республика хакасия #спасение #рысь #Минприроды #черногорск
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