Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием и пожелал успехов

Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радиостанции Sputnik с десятилетним юбилеем с начала работы. Об этом сообщается на сайте Sputnik.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники агентства показывают высокий профессионализм и предоставляют площадку для выражения разных точек зрения на события, происходящие в России и мире.

В телеграмме президента отмечено, что сотрудники головного офиса и зарубежных представительств всегда в курсе самых актуальных событий и предоставляют аудитории достоверную информацию и глубокий анализ, основанный на проверенных и объективных данных.

Путин пожелал коллективу дальнейших творческих успехов.