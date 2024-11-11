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Путин поздравил коллектив Sputnik с десятилетием и пожелал успехов

Президент подчеркнул, что сотрудники агентства показывают высокий профессионализм.
Владимир Рубанов 2024-11-11 15:41:16
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радиостанции Sputnik с десятилетним юбилеем с начала работы. Об этом сообщается на сайте Sputnik.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники агентства показывают высокий профессионализм и предоставляют площадку для выражения разных точек зрения на события, происходящие в России и мире.

В телеграмме президента отмечено, что сотрудники головного офиса и зарубежных представительств всегда в курсе самых актуальных событий и предоставляют аудитории достоверную информацию и глубокий анализ, основанный на проверенных и объективных данных.

Путин пожелал коллективу дальнейших творческих успехов.

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