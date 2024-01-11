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В Новосибирске жители 104 домов остались без тепла, по улицам разлился кипяток

Работы на теплосети планируется завершить к вечеру этого дня.
Анна Назайкина 2024-01-11 11:39:01
© Фото: novosibtop, Telegram © Видео: novosibtop, Telegram

В Новосибирске жильцы больше 100 домой остались без отопления и горячей воды в 15-градусные морозы.

В городе произошла авария на магистральной теплосети, уточнили в мэрии. Из трубы вылился кипяток и образовал реки на улицах. Лужи такие, что люди из соседних домов даже не могли выйти на улицу.

Сейчас в зоне отключения 104 дома и 13 социальных учреждений. Коммунальные службы планируют завершить работы на теплосети к вечеру этого дня.

«В некоторых домах уже появились тепло и горячая вода, в ближайшие часы процесс подключения зданий на этих улицах должен быть завершен», - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

К настоящему моменту, для того чтобы справиться с последствиями аварии, городские службы перевели в режим повышенной готовности. Воду откачивают из затопленных участков.

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