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Молодые семьи бойцов СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Правительство России продолжает расширение мер поддержки семей участников спецоперации.
Тимур Шерзад 2024-11-11 10:33:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России продолжают расширяться меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Так, молодые семьи задействованных в СВО граждан смогут получать выплаты для покупки или строительства жилья в первоочередном порядке. Об этом сообщает правительство РФ. 

Это достигнуто через внесение изменений в госпрограмму по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, уточнили в правительстве.

«Теперь у молодых участников СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома», - говорится в сообщении.

В правительстве России напомнили, что соцвыплаты на покупку или строительство жилья дают семьям, где каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. При этом наличие детей не обязательно. Также такую господдержку может получить одинокий родитель, не достигший 35-летнего возраста, который воспитывает одного или более детей. 

При этом главным критерием является нужда в улучшении для семьи жилищных условий. 

Выплата может достигать до 35% от стоимости жилья. Эти средства можно направить на покупку своего дома, квартиры в новостройке, строительство, а также на первый взнос или погашение ипотеки. 

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что далее принятие необходимых решений для помощи тем, кто сейчас находится на передовой, продолжится.

#в стране и мире #михаил мишустин #Правительство России #соцподдержка #участники СВО
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