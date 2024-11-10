Мантуров прилетел в Индию на заседание межправительственной комиссии

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поприветствовал первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, прилетевшего в Индию для участия в заседании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждем нашего участия на завтрашнем бизнес форуме "Индия-Россия"», - написал индийский министр в соцсети Х.

Заседание состоится 11 ноября в Мумбаи. Джайшанкар на встрече возглавит индийскую делегацию, Мантуров - российскую.