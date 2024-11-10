МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мантуров прилетел в Индию на заседание межправительственной комиссии

В Мумбаи состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Анастасия Бобылева 2024-11-10 22:58:23
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар поприветствовал первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, прилетевшего в Индию для участия в заседании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад приветствовать сегодня в Индии первого заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. С нетерпением ждем нашего участия на завтрашнем бизнес форуме "Индия-Россия"», - написал индийский министр в соцсети Х.

Заседание состоится 11 ноября в Мумбаи. Джайшанкар на встрече возглавит индийскую делегацию, Мантуров - российскую.

#в стране и мире #Индия #денис мантуров #межправительственная комиссия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 