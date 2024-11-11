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В Иваново открылся музей истории спецслужб «Щит и меч»

В музее «Щит и меч» в Иваново можно увидеть рассекреченные документы, в которых раскрывается история развития российских спецслужб.
Диана Сирази Анастасия Бобылева 2024-11-11 05:31:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В обычно пустынном и тихом дворике бывшей ткацкой мануфактуры на улице Жиделева в Иваново открылся центр «Щит и меч». Новый комплекс расскажет об истории ивановских спецслужб. Первыми гостями стали военные, ветераны и действующие сотрудники ФСБ

В этом музее можно увидеть рассекреченные документы и узнать неизвестные  ранее. Некоторые вещи в центр приносили сами жители Иванова. Алексей Чистов - внук первого начальника оперотдела ГубЧК. Узнав об открытии центра, он передал снимки дедушки. Их семья хранила 100 лет.

«Вот мой дедушка Чистов Александр Семенович. Работая В ЧК, он не нажил никакого богатства, он не сделал никаких головокружительных карьер, он весь отдавался тому делу, которому он служил», - рассказал он.

Преданность делу стоит за каждой фотографией и документом. В небольшом центре уместилась целая эпоха. Здесь показана история развития органов госбезопасности сквозь время. После революции чекисты разгромили криминальный мир, уничтожили контрреволюционное подполье. Во время Великой Отечественной военные контрразведчики «Смерш» боролись с диверсантами. После войны и до наших дней идет борьба со шпионажем и террором. Специфика службы в том, что настоящий профессионал всегда в тени, его работы не видно. Но в центре «Щит и меч» теперь можно увидеть, кто стоял и стоит за нашей безопасностью.

Самый большой зал посвящен Великой Отечественной войне. Тогда десятки частей внутренних войск НКВД дошли до Берлина. Ну, а гитлеровские спецслужбы разгромили именно участники организации «Смерш». Они сражались и в тылу, и на передовой. В центре есть фотография одного из контрразведчиков Петра Жидкова. Уроженец Иваново поднял в атаку красноармейцев в бою за Киев и первым из военных контрразведчиков получил «Золотую Звезду». Увы, посмертно.

«Он сам лично уничтожил несколько врагов, но был смертельно ранен одним из осколков гранат. А подчиненные настолько вдохновились его вот этой вот неистовой яростью, что они бросились, как говорится, всей силой на врага и удержали фланг, тем самым обеспечив наступление всего корпуса», - рассказал председатель Совета ветеранов УФСБ России по Ивановской области Эдуард Мезенцев.

Подробнее о новом музейном комплексе, посвященном истории развития спецслужб в России, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #разведка #музей #Главное с Ольгой Беловой #иваново
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